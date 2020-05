„Wetter ist Bedrohung“: Übervolle Parks in New York schüren Angst vor neuen Infektionen

Viel mehr Infizierte als gedacht

Die Polizei, so berichtet der New York Times, war darum im Großeinsatz: Sie ermahnten die New Yorker, die Distanz zu wahren, gaben Masken aus und baten die Menschen, keine sportlichen Aktivitäten mit zu viel Nähe durchzuführen.

Die Stadt gilt als die am härtesten von der Pandemie getroffene der USA. Bis dato wurden mehr als 170.000 Fälle registriert, mehr als 13.000 Menschen starben. Zuletzt sind die Zahlen stark gefallen, allerdings geht man davon aus, dass deutlich mehr Menschen mit dem Virus infiziert waren und sind als in den offiziellen Statistiken auftauchen. Bereits jeder fünfte Mensch könnte mit dem neuen Coronavirus infiziert gewesen sein, geht aus neuen vorläufigen Zahlen einer ersten Antikörper-Studie hervor, die der Gouverneur des US-Bundesstaats, Cuomo, vorgestellt hat. In der Bronx, einem ärmeren Stadtteil New Yorks, waren es sogar 27,6 Prozent, also mehr als jeder Vierte. Im reicheren Manhattan fanden sich nur bei 17,3 Prozent der Getesteten Antikörper.