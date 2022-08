Nach Unfall: Pkw musste aus Salzach geborgen werden

In St. Johann im Pongau ist am Dienstag kurz vor Mitternacht ein 38-jähriger Einheimischer mit seinem Auto nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen von der Straße abgekommen und in die Salzach gestürzt. Der alkoholisierte Lenker konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien, ehe der Wagen von der Strömung abgetrieben wurde und schließlich im Wasser versank.

Auf der Kreuzung der Alpenstraße mit der Bahnhofstraße war der 38-Jährige mit seinem Auto mit dem Pkw eines Urlaubers aus Niedersachsen zusammengestoßen. In der Folge stürzte sein Fahrzeug in die Salzach.