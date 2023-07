Nach Tod von Bürgermeister: Stichwahl in zwei Wochen

Nach dem völlig unerwarteten Tod von Kurt Felicetti (SPÖ), Bürgermeister der Gemeinde Reißeck ist es am Sonntag in der Kärntner Gemeinde im Mölltal zur Nachwahl gekommen. Gleich vier Kandidaten, darunter zwei Frauen, gingen dabei ins Rennen um die neue Ortschefin bzw. den neuen Ortschef.

Fest steht: Es wird einen neuen Herrn Bürgermeister geben. Wer es wird, entscheidet sich aber erst in zwei Wochen bei einer Stichwahl.

Beim Wahlgang am Sonntag entfielen von den 1.525 abgegebenen, gültigen Stimmen mit 673 die meisten auf Stefan Schupfer (Freie Liste Reißeck), was etwa 44 Prozent entspricht. Sein Gegner in der Stichwahl wird Andreas Kleinfercher (SPÖ), der auf 550 Stimmen oder rund 36 Prozent kam.