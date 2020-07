"Falsch angeblickt": Schüssen in Graz geht Streit voran

Jener 31-Jährige, der Montagabend nach einem Streit drei Personen in Graz mit Schüssen bzw. dadurch verursachte Splitter verletzt hatte, zeigte sich in den Befragungen durch Kriminalisten weiterhin "nicht kooperativ". Der Mann sei in Anwesenheit seines Rechtsanwaltes vernommen worden, aber es habe keine Erkenntnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Waffe noch nicht gefunden

Die bei der Tat verwendete Faustfeuerwaffe sei bisher nicht aufgetaucht. "Der Mann macht dazu auch keine Angaben", hieß es. Die Auswertung von Projektilsplittern brauche ihre Zeit. Im Moment gebe es keine neuen Erkenntnisse, auch nicht zum Motiv.