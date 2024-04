Nach Nahtoderlebnis: Dieser Mann ist ein Gefühl

Von Vanessa Halla

Er arbeitet vier Tage die Woche, ist aber seit sieben Jahren im Ruhestand. Er wusste nicht, was ein Masseur überhaupt macht und ist nach über einem halben Jahrhundert noch immer mit Leidenschaft in seinem Beruf tätig. Er sieht kaum noch etwas und gestorben ist er auch schon – nicht nur in China, sondern auch beim Rasenmähen.

Klingt nach einer „alles, außer gewöhnlichen“ Lebensgeschichte? Ist sie auch, schließlich ist es jene von Hannes Steiger. 72 Jahre alt ist der Südburgenländer mit den goldenen Händen. Tausenden Menschen hat der bekannte Heilmasseur bei ihren Beschwerden geholfen, Schmerzen gelindert, Verspannungen gelöst.

Angeborener Sehdefekt

Gesehen hat sich Hannes Steiger in jungen Jahren allerdings wortwörtlich nicht in seinem Beruf. „Ich habe einen angeborenen Sehdefekt. Beim AMS meinte man damals, ich solle halt Masseur werden, dabei wusste ich nix über den Beruf. Sie rieten mir, zwei Bücher zu kaufen – eins über Anatomie und eins über Pathologie – und der Rest wird sich dann schon zeigen“, erinnert sich Hannes Steiger schmunzelnd.