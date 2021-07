Nach der Entgleisung eines Triebfahrzeuges der Murtalbahn an der Landesgrenze Steiermark-Salzburg am Freitag wurde der Bahnbetrieb wieder aufgenommen. Die Bergung des 32 Tonnen schweren Triebwagens, der über den rund fünf Meter hohen Bahndamm in die daneben fließende Mur gekippt ist, stellt allerdings noch eine Herausforderung dar. "Wir prüfen noch die beste Möglichkeit", hieß es vonseiten der Steiermarkbahn (StB) auf Anfrage der APA am Dienstag.

Die Experten beratschlagen noch, wie der Triebwagen aus der Mur gehievt werden könnte. "Es handelt sich um eine exponierte Position, auf der einen Seite ein steiler Hang und auf der anderen das Wasser. Es gibt ein paar mögliche Bergungsszenarien, aber noch keine finale Entscheidung. Die wird in den nächsten Tagen fallen", fasste StB-Sprecher Markus Griesangerl zusammen. Dementsprechend sei auch eine seriöse Kostenabschätzung noch "absolut unmöglich". Die Befahrbarkeit der Bahnstrecke ist jedoch bereits wieder gegeben.