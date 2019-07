Nach Kuh-Urteil: Erste Almwege in Schladming für Hunde gesperrt

In Schladming sind zwei Wanderwege auf Almen für Hunde gesperrt worden, weitere Verbote könnten Folgen. Damit wollen sich die Bauern nach dem Kuh-Urteil von Tirol nun schützen, berichtete die Kleine Zeitung am Donnerstag. "Es ist ein Schuss vor den Bug, vielleicht ändert sich etwas", erklärte der zuständige Tourismuschef Hansjörg Stocker im APA-Gespräch.

Die Wanderwege zum Duisitzkarsee und zur Keinprechthütte sind nun für Vierbeiner gesperrt. Verbotstafeln machen die Besitzer der Tiere darauf aufmerksam, dass für sie hier Schluss ist. Das Gebiet gehört sieben Besitzern, sechs davon waren sich in dieser Frage völlig einig, betonte Stocker. Das gesperrte Gebiet umfasst rund fünf Quadratkilometer von insgesamt 200 Quadratkilometer Wanderareal. "Es sind keine öffentlichen Wege, sondern rein private", erklärte der Tourismuschef.

In den vergangenen Jahre habe es immer wieder Zwischenfälle gegeben, so wurden drei Schafe laut Stocker von Hunden in den Giglachsee getrieben und ertranken. "Das Problem sind nicht die Hunde, sondern die Besitzer. Wenn die rechtliche Seite geklärt ist, wird es wieder Gespräche geben." Die Grundbesitzer seien allesamt "keine Hundehasser, einige haben selbst einen Hund, aber den nehmen sie nicht auf die Alm mit".