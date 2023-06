Nach Klima-Protesten: 1.670 Verwaltungsanzeigen und 390 Festnahmen

Seit Mai fanden in Tirol zwei und in Wien 33 unangemeldete Kundgebungen statt. Das Burgenland ist das einzige Bundesland, in dem es bislang zu keinen Protesten dieser Form gekommen ist. Festnahmen gab es bisher bundesweit insgesamt 390.

➤ Mehr lesen: Wiener Polizei ließ Klimaaktivisten festgeklebt zurück

Die Strategie der Polizei dürfte nach wie vor gleich bleiben, was den Umgang mit den Aktivisten betrifft. „Die Polizei schreitet konsequent ein, wo Menschen gefährdet oder behindert werden. Dabei werden alle rechtlich zulässigen Mittel ausgeschöpft“, sagte Innenminister Gerhard Karner. Werde allerdings niemand durch den Protest gestört werde, so gelte die Devise: kleben und kleben lassen.