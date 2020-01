Nach Kindesweglegung: Kritik an freier Sicht auf Grazer Babyklappe

Am 28. Dezember bringt eine 29-Jährige aus Deutschlandsberg ( Steiermark) ein Baby zur Welt. Allein, in der Wohnung. Sie fährt die knapp 50 Kilometer nach Graz, wo sie ihr Kind in der Babyklappe beim Landeskrankenhaus ( LKH) abgeben will. Doch dazu kommt es nicht: Die Frau legt ihr Kind in der Tiefgarage des Spitals ab, eingewickelt in Handtücher, gepackt in eine Sporttasche.

Später gibt sie bei der Polizei an, in der Nähe der Babyklappe seien sehr viele Fußgänger gewesen. Sie habe ihre ungewollte Schwangerschaft geheim halten wollen und Angst gehabt, gesehen zu werden. In der Hoffnung, dass ihre Tochter bald gefunden wird, habe sie ihr Kind in der Tiefgarage des Spitals abgelegt.

Eine folgenschwere Entscheidung.

Denn während das Weglegen eines Kindes in eine Babyklappe straffrei bleibt, steht das Aussetzen eines Kindes in Österreich unter Strafe. Im Fall der 29-Jährigen aus Deutschlandsberg hatte ein Besucher das Kind entdeckt. Die Polizei machte die Mutter schließlich über die Überwachungsvideos ausfindig. Sie wurde angezeigt, nun droht ihr eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Kritik kommt nun von Christa Pletz von der Kontaktstelle Anonyme Geburt und Babyklappe in Graz: Die Babyklappe des LKH Graz liegt in der Nähe des Eingangs zur Geburtsklinik. Zwar abgeschirmt durch eine Hecke, doch die ist im Winter nicht belaubt. Also auch nicht besonders blickdicht.