Nach heißem Wochenstart folgt durchwachsenes Wetter

Hitzwelle, Gewitter, Zwischenhoch, Gewitter - Das Wetter ist ein hin und her. Danach soll vorerst aber Schluss mit den Extremen sein.

Laut Wetterdienst Ubimet schwebt derzeit ein Zwischenhoch über Österreich. Dementsprechend warm sind auch die Temperaturen. „Am Montag gibt es bei viel Sonnenschein schon Höchstwerte bis zu 35 Grad“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Hitzegewitter solle es nur vereinzelt im Bergland geben, am Abend dann auch im Bodenseeraum.

36 Grad

Am Dienstag legt der Hochsommer noch eines drauf: 36 Grad sind möglich. „Damit dürfte der bisherige Jahreshöchstwert von 35,3 Grad in Leibnitz am 24. Juni bereits wieder überboten werden“, schätzt der Experte.