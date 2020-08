Nach Hangrutschung in Südoststeiermark mehrere Gebäude gefährdet

Nach dem Starkregen im Bezirk Südoststeiermark in der Nacht auf Samstag sind mehrere Gebäude in der Gemeinde Unterlamm und der Stadtgemeinde Fehring (Ortsteil Hatzendorf) weiterhin von Hangrutschungen gefährdet. In Unterlamm wurde ein Gehöft evakuiert, in Hatzendorf gab es für weitere Gebäude Betretungsverbote. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) machte sich am Samstag ein Bild vor Ort.

Bis zu 80 Liter Wasser pro Quadratmeter waren innerhalb einer Stunde in der Nacht auf Samstag bei lokalen Niederschlägen gemessen worden. Der Starkregen führte zu zahlreichen Überschwemmungen und brachte auch mehrere Hänge ins Rutschen. "Leider häufen sich diese punktuellen extremen Wetterereignisse", bedauerte LH Schützenhöfer als er sich am Samstagnachmittag in Unterlamm einen Eindruck von den Unwetterschäden machte. Er dankte den Behörden und Einsatzkräften.