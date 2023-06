Nach Haft im Iran: Österreicher landeten am Wiener Flughafen

Fünfzehn Minuten lang stand auf der großen Anschlagtafel am Wiener Flughafen am Terminal 3 am Samstagvormittag bei Flug 352 "approaching". Fünfzehn Minuten, die den Familien von Kamran Ghaderi, einem IT-Experten und Massud Mossaheb, dem Generalsekretär der Österreichisch-Iranischen Gesellschaft, wohl wie eine Ewigkeit vorkommen mussten.

Gegen 11.37 Uhr landete die Maschine aus Brüssel schließlich auf österreichischem Boden. Die zwei Männer wurden aber nicht in der offiziellen Ankunftshalle begrüßt, sondern - von Sicherheitspersonal und Cobra-Beamten begleitet - in einem separatem Bereich in Empfang genommen.