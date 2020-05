Nach frühsommerlicher Aufbruchsstimmung kommen die Eisheiligen

Die Temperaturen bieten in den kommenden Tagen einen kleinen Vorgeschmack auf den Frühsommer.

" Österreich liegt am Wochenende zwischen einem Hoch über dem Mittelmeerraum und einer Tiefdruckrinne über Westeuropa," erörtert der Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. Die sei der Grund für den frühsommerlichen Schub. "Mit einer westlichen bis südwestlichen Höhenströmung gelangen dabei warme Luftmassen ins Land und die Temperaturen steigen am Sonntag auf 27, lokal in Niederösterreich auch auf 28 Grad."

Die Schauer- und Gewitterneigung nimmt ab Samstag allerdings besonders in den Nordalpen sowie im östlichen Berg- und Hügelland zu.

Kaltfront

Am Montag zieht dann aus Norden eine kräftige Kaltfront auf, zuvor wird es aber nochmals föhnig und im Südosten auch frühsommerlich warm. Im Tagesverlauf setzt im Westen jedoch Regen ein und am Nachmittag sind an der Alpennordseite auch Gewitter möglich. Meist trocken bleibt es dagegen noch von Unterkärnten bis ins östliche Flachland.