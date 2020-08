Nach Cluster rund um Spar-Zentrallager Wörgl: Bundesheer unterstützt

Aufgrund von Covid-bedingten Personalausfällen in der Logistik des Lebensmittelkonzerns „Spar“, hat dieser am 25. August 2020 um Unterstützung durch das Österreichische Bundesheer angesucht. Bereits seit Mittwochvormittag helfen 40 Logistikfachleute des Bundesheeres im Spar-Zentrallager in Wörgl (Tirol), um die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

Der Coronavirus-Cluster rund um das Spar-Zentrallager im Bezirk Kufstein ist im Laufe des Mittwochvormittag auf 27 Personen angewachsen. Acht Personen, die als enge Kontaktpersonen im Zuge des Contact Tracings bereits abgesondert waren, wurden ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet, teilte das Land in einer Aussendung mit.

Unterstützung bis 8. September

Die 40 Soldaten sowie Zivilbediensteten werden den Lebensmittelgroßhändler Spar im Zentrallager Wörgl voraussichtlich bis 08. September 2020 unterstützen. Sie kommen aus den Heereslogistikzentren Salzburg, St. Johann in Tirol, Wels und Graz und helfen bei der Lebensmittelversorgung von Spar-Filialen in Tirol und Salzburg.

Die Hilfe des Bundesheeres erfolgt als Unterstützungsleistung.

Gesundheitliche Sicherheit

Um eine Gefährdung der eingesetzten Kräfte im größtmöglichen Ausmaß auszuschließen, desinfizierten heute - noch vor Arbeitsbeginn - ABC-Abwehrexperten die Arbeitsbereiche des Logistikzentrums. Dazu erstellten Fachleute des ABC-Abwehrzentrums in Korneuburg ein Hygienekonzept, dessen Umsetzung sie über den gesamten Zeitraum der Unterstützung fachlich begleiten. Sie werden durch ABC-Abwehrsoldaten aus Absam und Hörsching verstärkt.

Die Spar-Zentrale in Wörgl ist für das Bundesheer bekanntes Areal: Bereits im März 2020 haben dort Bedienstete des Heereslogistikzentrums St. Johann in Tirol und Leistungssportler wie Dominik Landertinger, Felix Leitner oder Lisa Hauser geholfen.