Nach Ausbrüchen: Großrazzia in der Justizanstalt Garsten

Eine groß angelegte Hausdurchsuchung findet aktuell in der Justizanstalt Garsten, Oberösterreich, statt. Die Schwerpunktaktion hat Vizekanzler und Justizminister Clemens Jabloner selbst in Auftrag gegeben. Gesucht wird insbesondere nach verbotenen Gegenständen, vor allem Mobiltelefonen, anderen Kommunikationsmitteln, waffenähnlichen Gegenständen, Suchtmitteln und Ausbruchswerkzeug. Hintergrund: Seit Juni war zwei Häftlingen die Flucht gelungen.

In der Früh erging an die Justizanstalt Garsten der Einsatzbefehl für die Durchsuchung. 30 Justizwachebeamte aus Garsten und 76 aus acht weiteren Justizanstalten sowie aus der Strafvollzugsakademie und dem Ausbildungszentrum Linz sind im Einsatz. Die Aktion wird bis in die Nachmittagsstunden dauern. Das Justizministerium kündigte an, über das Ergebnis zu informieren.

Justizminister Jabloner ist die Sicherheit in den österreichischen Justizanstalten ein wichtiges Anliegen: „Eine zentrale Aufgabe des österreichische Straf- und Maßnahmenvollzugs ist die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung. Schwerpunktdurchsuchungen in Justizanstalten sind dabei eine wichtige Maßnahme, um das Einbringen und Verwenden illegaler Gegenstände effektiv zu bekämpfen. Ich danke der Generaldirektion und allen beteiligten Justizwachebeamten für ihren großen Einsatz.“

Nachdem die Flucht von zwei Häftlingen bekannt geworden war, stellte sich heraus, dass es Mängel an der Außensicherung der Justizanstalt gibt. Eine parlamentarische Anfrage von Irmgard Griss (Neos) enthüllte, dass die Nordseite der Anstalt wegen "Vorgaben des Denkmalschutzes" nicht optimal gesichert werden kann. Die Justizanstalt ist in einem ehemaligen Kloster untergebracht.