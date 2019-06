Zwei Häftlinge aus Justizanstalt Garsten ausgebrochen

Im Raum Garsten und Steyr wird seit den Morgenstunden nach zwei entflohenen Häftlingen gefahndet. Jusitzbeamte und Polizei befinden sich im Einsatz. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums soll im Einsatz stehen.

Genauere Umstände über den Ausbruch konnte die Justiz noch nicht bekannt geben. Zwei Insassen sei es gelungen, in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden den Haftraum zu verlassen, erklärte ein Sprecher der Justizanstalt. Weil sich die Haftzelle in einem höher gelegenen Stockwerk befindet, dürften die zwei Geflohenen ein Seil oder ähnliche Hilfsmittel genutzt haben.

Über die genauere Identität der beiden Entflohenen und welche Haftstrafen sie abzusitzen haben, konnte der Justizbeamte vorerst keine Angaben machen. "Vorrangig ging es darum, das Gebäude und den Betrieb im Haus zu sichern und alle Positionen zu sichern. Das ist bereits abgeschlossen", erklärte der Sprecher. Experten der Generaldirektion der Justizanstalten befinden sich auf dem Weg nach Garsten, um die Umstände des Ausbruch zu klären.