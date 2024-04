Naboj-Wettbewerb: Wo Matheaufgaben nur im Team gelöst werden

Das Besondere am Náboj-Wettbewerb erläutert Koordinator Robin Gludovatz, selbst Mathematiklehrer, so: „Es sind keine Aufgaben, die man nach Schema F wie bei einem Kochrezept lösen kann. Sie fordern eine etwas unorthodoxe Herangehensweise, verknüpftes Denken, etwas Fantasie und vor allem Teamwork – alleine kommt man nicht ans Ziel.“ Bei den Schülerinnen und Schülern findet der Wettbewerb großen Anklang. So groß, dass einige Teams sogar abgewiesen werden mussten. Manche Gruppen haben Anreisezeiten von zwei Stunden auf sich genommen, um an einen der Austragungsorte zu kommen (siehe Infobox).

Auffallend ist, dass die Teams weitaus gemischter sind als zum Beispiel bei der Mathematik-Olympiade. „Der Anteil an Mädchen und jungen Frauen ist deutlich höher“, freut sich Uniprofessor Michael Eichmair, der dazu beigetragen hat, dass Náboj so populär geworden ist und sich für ein besseres Image seines Fachs stark macht.

Je schwieriger, desto motivierter

Vom BORG Mistelbach (NÖ) waren zum Beispiel drei Mädchen und zwei Burschen in der Gruppe. Eine davon ist die Ukrainerin Polina Yukhtman, die nach Ende des zweistündigen Wettbewerbs erschöpft aber glücklich meinte: „Es war schwierig, aber die Teamarbeit hat Spaß gemacht.“ Und Mitschülerin Anna Huber stellt fest: „Mit dem Schwierigkeitsgrad stieg auch die Motivation in unserer Gruppe. Die Zeit ist jedenfalls schnell vergangen.“

Ihr Team schaffte den dritten Platz – sie haben offensichtlich den Rat der Profis beherzigte: Man muss kooperieren, viel kommunizieren und zusammenhalten.

Wunsch nach mehr Mathe an der Schule

Der etwas andere Zugang zur Mathematik hat auch Folgen für die Schulen und fürs Fach: „Wir wissen, dass Schülerinnen und Schüler nach der Teilnahme im vergangenen Jahr erstmals ein Wahlpflichtfach Mathematik an ihrem Standort gefordert haben. Solche Reaktionen sind Gold“, freut sich Eichmair.

Seine Vision ist, dass in ein paar Jahren alle Gymnasien und berufsbildenden hören Schulen „Mathematik-Teams“ haben, und „wir eine ganze Palette an kooperativen Wettbewerben für sie anbieten, die wir mit Orientierungsveranstaltungen an der Universität verbinden“. Ein Anfang scheint gemacht. Wer einmal dabei war, will in der Regel wieder mitmachen.