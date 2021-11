Mutter und Sohn von Hubschrauber aus Bergnot gerettet

Eine 38-jährige Frau und ihr siebenjähriger Sohn aus dem Bezirk Murtal sind am Samstagnachmittag bei einer Wanderung am Lärchkogel (Bezirk Leoben) in Bergnot geraten. Laut Polizei hatten die beiden mit dem Vater des Buben zu Mittag den Gipfel erreicht. Während der Vater weiterwanderte, wollten Mutter und Sohn absteigen. Dabei kam die 38-Jährige vom markierten Weg ab und verirrte sich. Die beiden wurden mit einem Polizeihubschrauber unverletzt ins Tal geflogen.