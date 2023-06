Mutter und Fünfjähriger tot: Doppelmord-Prozess beginnt

Ein kleiner Roller ist es, der vor dem Richtertisch lehnt. Blaue Trittfläche, blaue Griffe.

Jener Fünfjährige, der am 29. Jänner 2022 verstarb, fuhr zuletzt auf ihm. Er hatte laut Gutachtern keine Chance, als ein Auto auf ihn zuraste und ihn überfuhr.

Am Freitag steht jene Frau vor dem Landesgericht Klagenfurt, die hinter dem Lenkrad gesessen sein soll, und den Buben und seine Mutter getötet haben soll. Der Vorwurf: Doppelmord. In Villach, im Stadtteil Völkendorf soll die Rumänin mit ihrem Auto beide totgerast haben. In einer 30er-Zone, mit 60 km/h.

Der Rumänin wird vorgeworfen, aus Rache, Hass und krankhafter Eifersucht gehandelt zu haben: Die 43-jährige getötete Mutter stammt ebenfalls aus Rumänien. Sie hatte mit dem Ex-Mann der Angeklagten, einem kanadischen Kreuzfahrtschiff-Offizier gemeinsam den fünfjährigen Sohn, der zum Unfallzeitpunkt auf einem Scooter unterwegs war.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Richter Manfred Herrnhofer wird den Prozess leiten.

Ein Urteil wird für heute erwartet.