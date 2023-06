Mordversuch im Fitnessstudio: Verdächtiger zeigt sich geständig

Ruhig wirkte der Angeklagte, als er am Mittwoch um 8.59 Uhr in Handschellen in den Verhandlungssaal des Landesgerichts Wels geführt wurde.

Schwarzes Hemd, frischer Haarschnitt, große Tätowierung am Nacken. Aktuell im Krankenstand. Angeklagt wegen Mordversuchs.

Und gleich zu Beginn startet der Prozess mit einem Knalleffekt: Der Verdächtige zeigte sich vollinhaltlich geständig.

Sportler gingen auf Angreifer los

Dem Angeklagten wird vorgeworfen am 21. Dezember 2022 in den Räumlichkeiten eines Fitnessstudios in Vöcklabruck aufgetaucht zu sein, ein Messer gezogen und auf seine Frau eingestochen zu haben. Diese dürfte wohl nur dem raschen Einschreiten von Trainierende ihr Leben zu verdanken haben. Diese eilten dem Opfer zu Hilfe und attackierten den Angreifer mit Hanteln.

Die Frau hatte nur gut zehn Minuten vorher den Polizeinotruf gewählt, war dort aber lediglich in einem nicht einmal zweiminütigen Gespräch darauf verwiesen worden, eine Anzeige zu erstatten. Doch dazu kam es nicht mehr.



Der Verdächtige ließ schließlich von der Frau ab und flüchtete, wurde aber wenig später gefasst. Laut Polizei war der Angreifer betrunken und stand unter Drogen. Das Paar lebte offenbar zusammen, allerdings soll der Mann seit längerem in einer Einrichtung für Suchtkranke gewesen sein. Die er am Tag der Tat unerlaubt verlassen hatte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Motiv des mutmaßlichen Täters Eifersucht war. Er räumte die Tat in seinen Einvernahmen ein, will aber keine Tötungsabsicht gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders und legt ihm versuchten Mord sowie – wegen der Chatnachrichten – schwere Nötigung und gefährliche Drohung zur Last.

Ein Urteil des Geschworenengerichts soll noch am Mittwoch gesprochen werden.