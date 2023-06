Kärnten: Doppelmord-Prozess wegen tödlicher Amokfahrt

30 Stundenkilometer beträgt die Geschwindigkeitsbegrenzung im Stadtteil Völkendorf in Villach.

Jene 38-Jährige, die sich am kommenden Freitag vor dem Landesgericht Klagenfurt wegen zweifachen Mordes vor einem Geschworenengericht verantworten muss, legte die Strecke am 29. Jänner 2022 mit 60 km/h zurück. Und, so der Vorwurf, mit Tötungsabsicht. So lange, bis sie mit ihrem VW-Golf eine 43-Jährige und deren fünfjährigen Sohn mit ihrem Auto niedergefahren und vorsätzlich getötet haben soll. Die beiden hatten auf der schmalen Straße keine Chance.