Eine Frau überfuhr in Villach aus Eifersucht eine Mutter und ihr Kind

Am Samstag sind in der Stadt Villach eine Mutter und ihr Sohn getötet worden. Die beiden starben bei einem Verkehrs-Unfall. Sie wurden von einer Frau mit dem Auto angefahren. Die Lenkerin von dem Auto hat die Mutter absichtlich überfahren. Das hat die Frau am Montag zugegeben. Die Lenkerin meinte aber, dass sie den Buben nicht bemerkt hatte.

Der Ehemann der Mutter war früher mit der Lenkerin verheiratet. Die Lenkerin sagte, dass sie aus Eifersucht und Rache gehandelt hat.

