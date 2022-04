Mutter gewürgt: Promi-Sohn von Wörtherseegröße in U-Haft

Die Meldung der Landespolizeidirektion Kärnten gibt detailliert wieder, was sich bereits am Sonntag in einem Wohnhaus in der Gemeinde Velden zugetragen hat: Ein 41-Jähriger soll seine 79-jährige Mutter gewürgt und mit dem Umbringen bedroht haben.

Am Mittwoch dann der nächste Knalleffekt: Die Untersuchungshaft wurde über den Promi-Sohn verhängt.

Doch der Reihe nach: Als die gerufenen Polizisten am Sonntag in dem Haus eintrafen, fanden sie Opfer und mutmaßlichen Täter vor. Der für die Uniformierten kein Unbekannter war. Bereits im Mai war der Promi-Sohn mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Autounfall erst im Mai

Mit seinem Auto war er viel zu schnell durch Velden unterwegs. Er verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen zwei Pkw. Zwei Menschen mussten daraufhin verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verdächtige flüchtete zu Fuß und konnte erst am Abend in seiner Wohnung festgenommen werden. Dort und im Unfallfahrzeug wurden Cannabis und andere Suchtmittel sichergestellt.

Auch bei der Würgeattacke gegen seine Mutter stieß die Polizei nun offenbar wieder auf verbotene Substanzen: Im Besitz des Mannes wurde laut Polizeiaussendung eine unbekannte Menge Cannabis sowie diverse Suchtmittelutensilien aufgefunden und sichergestellt.

Der Promi-Sohn befindet sich in der Justizanstalt Klagenfurt. Für das Wohnhaus seiner Mutter wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.