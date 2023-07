Mutter fand einjährigen Sohn leblos im Swimmingpool

Ein einjähriger Bub ist am Samstag in Ossiach (Bezirk Feldkirchen) in Kärnten leblos in einem Swimmingpool gefunden worden. Das Kind dürfte in einem unbeobachteten Moment in das Becken gestürzt sein.

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet, ereignete sich der tragische Zwischenfall am Samstag gegen 14.30 Uhr. Das Kind fiel demnach unbemerkt in den Familienpool. Der Bub wurde dort von seiner 32-jährigen Mutter im Wasser treibend gefunden und sofort heraus gezogen.