Steiermark: 90-Jähriger ertrank im Erlaufsee

Die Besatzung eines nahen Ausflugsschiffes alarmierte dann die Rettungskräfte. Ersthelfer begannen noch zu reanimieren, doch der Senior war bereits tot. Er war ertrunken.

Das Rote Kreuz teilte in einer Aussendung mit, dass der sogenannte First Responder, der als erster am Einsatzort war, ins Wasser sprang und den reglosen Mann zusammen mit Sanitätern aus dem See zog.

Sie konnten trotz der Reanimationsmaßnahmen das Leben des Steirers aber nicht mehr retten. Die Freiwillige Feuerwehr Mariazell unterstützte die Einsatzkräfte und baute einen Sichtschutz auf. Die mitalarmierten Rettungskräfte der Wasserrettung wurden noch auf der Anfahrt storniert.