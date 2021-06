Mussolini-Kult am Brenner: Ablaufdatum für den Duce-Wein

Drei Mal haben sich Adolf Hitler und Benito Mussolini in den 1940er-Jahren am Brenner getroffen. Präsent sind der "Führer" und der "Duce" in dem Ort auf der Passhöhe bis heute geblieben. In einer Bar auf der italienischen Seite der Grenze ist dem NS-Diktator in einer Ecke des Lokals ein ganzes Regal mit Weinen gewidmet, auf deren Etiketten Hitlers Konterfei abgebildet ist.

Ein Stück weiter die Straße hinunter hat ein Weinhändler Italiens faschistischen Diktator Mussolini im Angebot. Zwischen Chianti, Ramazzotti und Cynar finden sich auch noch Flaschen mit den Abbildern von Che Guevara, berühmten Nazis und Kaiser Franz Joseph I.

Bleibt die Frage, wer solche bizarren Artikel kauft. "Es sind vor allem Junge", sagt der Chef des Ladens auf den Duce-Wein angesprochen. Deren Interesse kann der Mann selbst nicht ganz verstehen. "Aber es gibt eine große Nachfrage", erklärt er. Probleme mit der Polizei bringt dem Händler dieses offenbar florierende Geschäft keines, wie er versichert: "Die Abbildungen sind kein Problem. Nur Werbung für das System zu machen, wäre verboten."