Muslimische Jugend besuchte Auschwitz

Muslimische Jugend: Antisemitismus nicht islam-spezifisch

Freilich will man bei der Reise nicht nur auf den Aspekt hinweisen, dass hier muslimische Jugendliche dem Vernichtungslager einen Besuch abstatten. Es gehe auch darum, dass sich österreichische Jugendliche der Vergangenheit ihres Landes stellen, erläutert Canan Yasar vom Vorsitzteam der MJÖ den Sinn der Reise. Dem Pauschalvorwurf, dass Muslime Antisemiten seien, tritt sie entgegen. Dieses Phänomen gebe es tatsächlich, aber genauso bei Österreichern anderer Konfessionen.

Die Gruppe, die übrigens in einer christlichen Einrichtung untergebracht ist, war Donnerstag spätabends in Auschwitz (Oswiecim) eingetroffen und besuchte am Freitag vier Stunden lang die Gedenkstätte. Am Samstag gab eseine ebenso lange Führung in Birkenau.