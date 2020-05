Muren, Hochwasser und ein Todesopfer

Kaum regnet oder schneit es, verwandeln sich Wiens Straßen in einen überdimensionalen Parkplatz. So auch Montagfrüh: Vielen Lenkern riss im morgendlichen Berufsverkehr der Geduldsfaden. Es wurden Ampelschaltungen ignoriert und Kreuzungsplateaus verstellt. Was bei vielen für Unverständnis sorgte: Weit und breit war keine ordnende Polizei zu sehen.

Oberstleutnant Michael Hartung, von der Wiener Verkehrsabteilung (VA) sprach vom „stressigsten Tag des Jahres“: „Zwischen 7 und 8.50 Uhr gab es acht Unfälle oder Pkw-Defekte auf den Stadtautobahnen. Da geht dann nichts mehr.“ Betroffen waren vor allem die Hauptverkehrsrouten A 21, A 22 sowie die Tangente (A 23). Die Frage, warum im innerstädtischen Bereich keine Beamten der Verkehrsabteilung für Ordnung sorgten, beantwortete Hartung folgend: „Dafür sind die jeweiligen Bezirke zuständig.“

Beispiel Matzleinsdorfer Platz: Der täglich überlastete Verkehrsknoten (Stadteinfahrt A 2, Gürtelanbindung, Zufahrt in die Reinprechtsdorfer Straße) war Montagfrüh heillos verstaut. Undisziplinierte Lenker verstellten bei so gut wie jeder Ampelphase das Kreuzungsplateau. Es kam wiederholt zu Hupkonzerten und Schimpftiraden. Weit und breit war kein Beamter zu sehen. Kein Grund für Einsatz Über die Pressestelle der Wiener Polizei ließ die zuständige Abteilung im Wachzimmer Van-der-Nüll-Gasse ausrichten: „Wir sahen Montagmorgen am Matzleinsdorfer Platz keinen Grund für einen Einsatz.“



