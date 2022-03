Müllsammelzentrum in der Oststeiermark stand in Vollbrand

Sieben Feuerwehren sind am Montag zu einem Brand auf dem Areal eines Müllsammelzentrums in St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ausgerückt. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark war es im Bereich einer Sortierhalle für Sperrmüll aus bisher ungeklärter Ursache zu Flammen gekommen, die sich durch starken Wind rasch weiter ausbreiteten. Die sieben Wehren waren mit rund 70 freiwilligen Helfern im Einsatz. Verletzt wurde niemand.