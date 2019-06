Mountainbiken: Der Forstweg bleibt tabu

Mit dem Protest ist es dann doch nichts geworden. In der Salzburger Gemeinde Kuchl demonstrierten am Donnerstagabend Mountainbiker für die Freigabe der Forststraßen, nachdem ihnen der Zugang zu der einzigen Mountainbikeroute im Ortsgebiet von den Grundeigentümern, einer Wegegenossenschaft, im zweiten Jahr in Folge verweigert wird.