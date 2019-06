Tirol schafft den Spagat beim Rad

Schon lange bevor Mountainbiken zum Tourismus-Boom wurde, nahm sich das Land Tirol des Themas an. Verantwortlich war vor 20 Jahren der damalige Landeshauptmann Wendelin Weingartner. Er soll sinngemäß zu seinen Mitarbeitern gesagt haben: „Aus dem Radfahren wird was. Wir können es uns nicht leisten, dass wir das verschlafen. Lasst’s euch was einfallen“, erzählt Dieter Stöhr, stellvertretender Landesforstdirektor.

Daraufhin entwickelten die Beamten das Mountainbike-Modell Tirol, das 2014 grundlegend überarbeitet wurde. Ziel ist, dass möglichst viele Wege und Forststraßen für die Biker geöffnet werden. „Wir haben inzwischen ein Netz von 6.000 Kilometern“, sagt Stöhr. Per Vertrag wird mit den Grundeigentümern geregelt, dass sie ihre Wege freigeben.