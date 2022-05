Motorräder und Sägen in drei Bundesländern gestohlen: Zwei Festnahmen

Bei Diebestouren in drei Bundesländern hat eine Tätergruppe aus Gewerbeobjekten hochpreisige Motorräder und -sägen mitgehen lassen. Der Gesamtschaden beträgt nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Donnerstag 105.000 Euro. Zwei Männer im Alter von 34 und 48 Jahren wurden festgenommen. Die ungarischen Staatsbürger wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Erhebungen zu möglichen weiteren Tätern werden fortgeführt.

Auslagescheiben mit Axt eingeschlagen

Die Vorgehensweise der Beschuldigten war stets gleich. Mit einer mitgebrachten Axt schlugen sie die Auslagenscheibe der jeweiligen Firma ein und gelangten so in die Verkaufsräumlichkeiten, in denen die Bikes sowie mehrere Sägen gestohlen wurden. Die Tatorte lagen in Wimpassing im Schwarzatale (Bezirk Neunkirchen), Unterwart (Bezirk Oberwart) sowie im steirischen Murau. Bei einem weiteren Einbruchsversuch in Zwettl wurde das ungarische Duo in der Nacht auf den 2. März ertappt.