Morgenverkehr: Unfall auf A4

Morgenpendler brauchen heute Geduld, sind zahlreiche Straßen überlastet. Unfälle führten zu Staus. Es kommt zu Wartezeiten.

A4 Ostautobahn, Richtung Wien: Zwischen Parkplatz Neusiedl und AS Neusiedl Unfall, bitte vorsichtig fahren. Die A4 ist in Folge eines Unfalls bei der Abfahrt Gols Weiden in Fahrtrichtung Wien nur einspurig befahrbar. Bitte vorsichtig fahren.

A4 Flughafen Wien-Schwechat, Richtung Wien: 2km Stau; Unfall mit mehreren Fahrzeugen, Erster Fahrstreifen gesperrt, Pannenstreifen gesperrt

A2 Südautobahn Richtung Wien: 6,5km Stau; Verkehrsüberlastung aufgrund von Berufsverkehr, Stau bis Wr. Neudorf

A2 Südautobahn Richtung Wien, Knoten Guntramsdorf: Verkehrsüberlastung aufgrund von Berufsverkehr, Zähfließender Verkehr bis Traiskirchen

A23 Kagran Richtung Inzersdorf: 3,5km Stau; Handelskai, Verkehrsüberlastung aufgrund von Berufsverkehr, Stau bis Stadlau

A23 Inzersdorf Richtung Kagran: Zwischen Knoten Inzersdorf und Favoriten Verkehrsbehinderung durch defektes Fahrzeug