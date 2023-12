Mordversuch mit Messer: Mann zu 17 Jahren Haft in Vorarlberg verurteilt

Der 31-Jährige arbeitete in einem Tourismusbetrieb im Bregenzerwald und war in einem Mitarbeiterhaus in Mellau (Bregenzerwald) untergebracht. Laut Darstellung des Gerichts brach er mitten in der Nacht die Zimmertüre eines 49-jährigen Arbeitskollegen auf. In weiterer Folge kam es zu dem mit einem langen Küchenmesser ausgeführten Messerstich.

Geldschulden und Eifersucht

Der Angeklagte rechtfertigte das Eindringen in das Zimmer damit, dass ihm der 49-Jährige Geld geschuldet habe. Weil der 49-Jährige daraufhin mit Skistöcken auf ihn losgegangen sei, habe er sich wehren müssen. Er habe dem Angreifer lediglich in den Arm stechen wollen und habe in Notwehr gehandelt.

Das Opfer hingegen sagte vor Gericht aus, dass der 31-Jährige eifersüchtig auf ihn gewesen sei. Es habe sich eine Arbeitskollegin in seinem Zimmer aufgehalten, auf die der 31-Jährige ein Auge geworfen hatte.