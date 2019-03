Mordverdächtige in U-Haft gestand weiteren Mordanschlag

Im Fall des 95-Jährigen ist laut Kleine Zeitung aktenkundig, dass der Mann einige Wochen vor seinem Tod Anzeige bei der Polizei erstattet hatte. Er gab damals an, dass die 44-jährige Ungarin "ihm vor einiger Zeit etwas in den Mund gespritzt bzw. etwas in den Mund gegeben habe". Das Landeskriminalamt hatte schon nach der Festnahme des Trios die Vermutung geäußert, dass auch an dem Tod des 95-Jährigen etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Allerdings wäre das ohne Geständnis schwer zu beweisen gewesen. Die Leiche des Kärntners, der vergangenen Mai gestorben war, wurde nämlich eingeäschert, eine Obduktion ist also nicht mehr möglich.

Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter beauftragt, der klären soll, ob die Angaben der Frau glaubwürdig sind und es möglich ist, dass der Mann an den Maiglöckchen gestorben ist. Wolfgang Blaschitz, Anwalt der 44-Jährigen, erklärte auf APA-Anfrage: "Die Haupttäterin hat meine Mandantin laut ihrer Aussage in eine Art Trance versetzt. In diesem Zustand hat sie das dann gemacht." Auf ähnliche Art habe die Frau auch den Mord an der Villacherin ausgeführt. Die angebliche Auftraggeberin des Mordanschlags bestreitet laut ihrem Anwalt Hans Gradischnig, die 44-Jährige dazu angestiftet zu haben. Was sie übrigens auch beim Mord an der Villacherin leugnet. Blaschitz wiederum verweist darauf, dass seine Mandantin von den von ihr ausgeführten Taten in keinster Weise profitiert hätte, ganz im Gegensatz zur 48-jährigen Auftraggeberin, die Millionen eingestreift habe.