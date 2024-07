Über zwei Jahre nach der Ermordung einer damals 30-Jährigen in Lustenau ist am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch das Urteil gefallen: Der 28-jährige Hauptangeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Mann in Vorarlberg zu lebenslanger Haft verurteilt

Die Aussagen der beiden Männer unterschieden sich im entscheidenden Punkt der Täterschaft diametral, unstrittig war aber die Darstellung des Verbrechens: Die 30-Jährige wurde in der Nacht auf den 3. März 2022 in der Wohnung des 22-Jährigen in Lustenau gewaltsam zu Tode gebracht. Anschließend packten die beiden Männer die Leiche auf den Rücksitz des Mietautos des 22-Jährigen und fuhren damit stundenlang durch Vorarlberg. Am Abend legte der 28-Jährige, der eigenen Angaben zufolge von Drogengeschäften lebte, die Frau in Lustenau in einem Riedgraben ab. Ebenfalls unwidersprochen ist, dass in der Tatnacht viel Alkohol geflossen war und Drogen konsumiert wurden. Mehrmals wurden die Wohnungen gewechselt, dazwischen versorgte man sich an der Tankstelle mit Alkohol-Nachschub - eine Videoaufnahme einer Tankstelle führte letztlich auch zu den beiden Männern als mögliche Täter.

Bezüglich der Täterschaft verwiesen die beiden Angeklagten in dem zweitägigen Prozess aufeinander. Der 28-Jährige hatte am ersten Prozesstag am Dienstag ausgesagt, der 22-Jährige sei in der Tatnacht die ganze Zeit "unter Strom gestanden". Angeblich ging es dabei um ein Drogengeschäft mit einem Bekannten. Als ihn die 30-Jährige mit einem flapsigen Satz provoziert habe, sei der Jüngere ausgerastet und ihr an den Hals gesprungen. Er habe sie so lange gewürgt, bis sie kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben habe.