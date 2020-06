Mordfall Kammerer: Verdächtiger nach sechs Wochen frei

Wende im Mordfall Kammerer: Sechs Wochen lang saß der 29-jährige Thomas B. aus Perchtoldsdorf in Untersuchungshaft. Der Verdacht: Er soll im Jahr 2005 die Studentin Daniela Kammerer aus NÖ in einer Telefonzelle in Innsbruck erstochen haben. Doch bei der Haftprüfung Freitagfrüh stellte sich heraus: Die Suppe ist zu dünn. Thomas B. ist wieder in Freiheit. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er ist erleichtert. Und er freut sich über den Wiedergewinn der Freiheit“, sagt sein Anwalt Albert Heiss. „Ich will, dass so etwas nie wieder passieren kann“, lässt Thomas B. ausrichten.