Mordfall Daniela Kammerer: Anklage 21 Jahre nach der Bluttat

Die Cold-Case-Ermittler hatten den Mann jahrelang unter Tatverdacht, er saß bereits sieben Wochen in Innsbruck in Untersuchungshaft. 21 Jahre nach dem Mord an der niederösterreichischen Studentin Daniela Kammerer (19) hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Dienstag Anklage wegen Mordes gegen den Verdächtigen erhoben. Dem mittlerweile 42-jährigen Österreicher wird vorgeworfen, die junge Studentin durch zwei wuchtige Messerstiche in Brust und Rücken getötet zu haben. Vor einer Telefonzelle erstochen Das Cold-Case-Team des Bundeskriminalamtes hatte 2015, zehn Jahre nach der Bluttat, einen neuen Anlauf unternommen, um den Mordfall doch noch zu klären. Die Studentin aus Niederösterreich wurde am 23. Juni 2005 vor einer Telefonzelle in Innsbruck durch Messerstiche ermordet. Ende 2013 geriet ihr Ex-Studienkollege ins Visier der Ermittler. Auf der Innenseite von Kammerers Minirock fanden sich damals DNA und Hautschuppen des Mannes. Dennoch kam es zu keiner Anklage und die Ermittlungen wurden eingestellt. Der Mann lebte bereits lange Zeit in Australien.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hatte später auf Anregung des Cold-Case-Managements neuen Untersuchungen zugestimmt und einen Ermittlungsauftrag erteilt. Konkret ging es um eine intensive DNA-Auswertung der persönlichen Gegenstände von Daniela Kammerer, die sie in der Mordnacht bei sich hatte Die Handtasche, ihre Geldbörse und andere Gegenstände wurden im gerichtsmedizinischen Institut in Innsbruck nach dem neuesten Stand der Technik auf Fremd-DNA untersucht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Fremd/Michael Rathmayr Der Tatort in Innsbruck

Damals hatte sich der Verdacht gegen den Angeklagten auf verschiedene Indizien gestützt, unter anderem auf seine DNA-Spuren an der Leiche, an der Kleidung des Opfers und an den Griffen des Fahrrades vom Opfer. Nachdem sich eine DNA-Spur des Angeklagten an der Kleidung des Opfers nicht als so aussagekräftig dargestellt hat, wie zunächst angenommen, wurde der Angeklagte enthaftet und das Ermittlungsverfahren im Februar 2014 zunächst eingestellt. "Die Staatsanwaltschaft hat weiterhin nichts unversucht gelassen, um den Fall aufzuklären. Unter anderem wurden immer wieder DNA-Untersuchungen in Auftrag gegeben – auch von bereits untersuchten Spurenträgern, weil sich die Untersuchungsmethoden der Gerichtsmedizin laufend weiterentwickelt und verbessert haben", so die Staatsanwaltschaft am Dienstag.

DNA auf Zigarette am Tatort Eine DNA-Untersuchung ergab nun einen Spurentreffer des Angeklagten auf dem Filter einer angerauchten Zigarette, die in jener Telefonzelle abgelegt war, in der sich die Leiche des Opfers fand. Daraus schließt die Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte am Tatort war. Diese Annahme hat zuletzt auch das Oberlandesgericht Innsbruck in einem Beschluss bestätigt, mit dem ein Einstellungsantrag des Angeklagten abgewiesen wurde. Aufgrund dieser neuen Erkenntnis hat sich der Tatverdacht gegen den Angeklagten wieder erhärtet, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Daher habe man Anklage erhoben. Ein Geschworenengericht soll nun auf Basis der umfangreichen Ermittlungsergebnisse über Schuld oder Unschuld des Angeklagten entscheiden.