Mordfall Kammerer: Schadenersatz gefordert

Es war ein Knalleffekt im Fall der 2005 in Innsbruck erstochenen niederösterreichischen Studentin Daniela Kammerer: Im Dezember 2013 wurde ein Studienkollege der Frau am Flughafen Wien-Schwechat nach neuerlichen Ermittlungen durch die Cold-Case-Gruppe festgenommen. Am 7. Februar 2014 entließen die Behörden den Niederösterreicher aber wieder aus der U-Haft.

Die Studentin war am 23. Juni 2005, kurz vor ihrem 20. Geburtstag, in Innsbruck erstochen worden. Ein Pensionist fand die Leiche vor einer Telefonzelle. Das Mädchen war mit zwei Messerstichen getötet worden. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden.

Nun kündigt Albert Heiss, der Anwalt des 29-Jährigen, rechtliche Schritte gegen die Republik an. Er stellt Schadenersatzforderungen in der Höhe von 42.000 Euro. Dieser Betrag würde sämtliche Verteidigerkosten sowie das Schmerzensgeld für die ungerechtfertigte Untersuchungshaft umfassen.