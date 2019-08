Mordalarm: Hochschwangere Kärntnerin tot in Badewanne gefunden

Eine im neunten Monat schwangere, 31 Jahre alte Kärntnerin ist in der Nacht auf Samstag tot in ihrer Badewanne in Feffernitz im Bezirk Villach-Land gefunden worden.

Nachbarn hatten wegen Lärms Alarm geschlagen, die Polizei fand die Tote. Zeugen gaben auch an, dass jemand aus der Wohnung gerannt sei. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage von einem Tötungsdelikt aus. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Zwei der minderjährigen Kinder, die sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung aufhielten, wurden ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.

Täterbeschreibung

Die Polizei fahndet nach einem möglichen Verdächtigen, der vom Tatort zu Fuß Richtung Osten geflüchtet sein soll. Er dürfte zwischen 170 und 180 Zentimeter groß sein, blondes Haar haben und ein blau-graues T-Shirt tragen. Er soll eine helle Jacke dabei haben, die möglicherweise Adidas-Streifen hat.