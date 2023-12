Verbrechen ohne Leiche: Haftstrafen in mysteriösem Fall

"Beide Angeklagten haben hier bei jeder sich bietenden Gelegenheit Lügen präsentiert", merkt die Staatsanwältin im Schlussplädoyer an. "Sie haben ihre Geschichten an die Beweisergebnisse angepasst."

Wo ist die Leiche?

Doch eine Frage war am Mittwoch im voraussichtlich letzten Tag in diesem Strafverfahren noch ungelöst – wo ist die Leiche? Trotz zahlreicher Suchaktionen in den vergangenen Monaten, als der Iraker als vermisst galt, gab es keine Spur.