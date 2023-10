Tirol: Tödliche Messerattacke in Fieberbrunn

Das Tiroler Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordverdachts gegen einen 45-jährigen Österreicher. Der Mann wurde am Montagabend in einer Wohnung in Fieberbrunn im Bezirk Kitzbühel festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Exekutive war von der Rettung alarmiert worden. Die ersteintreffende Polizeistreife fand bei ihrem Eintreffen einen leblosen 54-jährigen Österreicher vor, der Stichverletzungen im Halsbereich aufwies. Der 45-jähriger Österreicher war ebenfalls in der Wohnung anwesend.

Er laut den Ermittlern "im dringenden Verdacht den 54-Jährigen im Zuge eines Streites mit einem Küchenmesser tödliche Verletzungen zugefügt zu haben". Beim Tatort handelt es sich um die Wohnung des 45-Jährigen.

Rettung von Vater des Tatverdächtigen gerufen

Die Rettung wurde von seinem Vater alarmiert, erklärt Gert Hofmann, stellvertretender Leiter des Landeskriminalamts Tirol gegenüber dem KURIER: "Er hat Nachschau gehalten, weil der 45-Jährige nicht zur Arbeit erschienen ist."

Unklar ist vorerst, wann der 54-Jährige ums Leben gekommen ist. "Das ist noch abzuwarten und Gegenstand von Ermittlungen", so Hofmann, der auf Nachfrage zu Opfer und mutmaßlichem Täter sagt: Beide waren uns polizeilich bekannt."

Noch keine Einvernahme möglich

Der 45-Jährige wurde an Ort und Stelle festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam im Polizeianhaltezentrum. Eine Einvernahme des 45-Jährigen war aufgrund einer Beeinträchtigung, vermutlich durch Alkohol und/oder Suchtmittel, bislang nicht möglich, hieß es.

Diese ist für den Nachmittag geplant. Die Ermittlungen wurden vom LKA Tirol übernommen. Die Auswertungen der Tatortspuren laufen. Eine Obduktion des Opfers ist für den heutigen Tag geplant.

