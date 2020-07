Zieht Tschetschenen-Führer Kadyrow eine Blutspur durch Europa?

Die Mörder kommen mit Hämmern, mit Messern, mit Autobomben. Im Falle von Martin B. war es ein Kopfschuss, der ihn das Leben gekostet hat. Ihre Opfer sind immer die gleichen: Kritiker, ehemalige Weggefährten, Journalisten – jedenfalls Menschen, die Ramsan Kadyrow, dem tschetschenischen Präsidenten, nicht zu Gesicht stehen.

Zieht Kadyrow, der seit 2007 die muslimisch geprägte russische Teilrepublik mit eiserner Hand führt, eine blutige Spur durch Europa? Martin B. (alias Ansor aus Wien oder Mamuchan Umarow) war jedenfalls das bereits elfte Opfer, das genau in dieses Schema passt: Vor dem Mord an ihm gab es im Westen bereits zehn Attentate auf Exil-Tschetschenen, die Kadyrow öffentlich kritisiert oder sich anderweitig bei ihm unbeliebt gemacht hatten. Erst im Februar überlebte der populäre Videoblogger Tumso Abdurachmanow in Schweden einen Anschlag, ein Unbekannter schlug mit einem Hammer auf ihn ein, als er schlief. Er sagt jetzt, dass jedem in der Diaspora klar gewesen sei, dass Martin B. in Gefahr sei.