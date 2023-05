Mopedfahrer lieferte sich Verfolgungsjagd mit steirischer Polizei

Ein 17-jähriger Mofafahrer hat sich am Freitagnachmittag in Feldkirchen bei Graz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet - als er schließlich gestoppt wurde, stellten die Beamten auch Cannabis und ein Springmesser sicher. Er wird angezeigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.