In den sozialen Netzwerken wurden zuletzt Videos, die erschreckende Bilder von einem Sessellift im Montafon zeigen, fleißig geteilt.

Zu sehen sind zwei Skifahrer in einer Gondel, die durch eine plötzliche Sturmböe heftig hin- und hergebeutelt werden. Seitens des Betreibers der Bahn betont man, dass die Skifahrer zu keiner Zeit in Gefahr waren. Nach dem Schockerlebnis wurden sie unverletzt geborgen.

Mocht je je afvragen hoe het afgelopen is met die wintersporters in die hevig schommelende lift in #Gaschurn #Montafon. Het antwoord vind je in dit filmpje. (Sabrina Kessler via Wetterwarnungen fur Osterreich) pic.twitter.com/fCZnds8heY