Molln: Die Probebohrungen sollen eingestellt werden

Es war die letzte kurze Meldung der ZiB 2 am Montagabend, und die war doch einigermaßen brisant: Demnach sollen die umstrittenen Gasprobebohrungen im oberösterreichischen Molln (Bezirk Kirchdorf) durch die Firma ADX Energy eingestellt werden, weil - anders als vermutet - keine Gasvorkommen nachgewiesen werden konnten.

Die ADX Vie GmbH ist eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy. Gegen ihr Vorhaben gab es von Anfang an Vorbehalte und massive Proteste von besorgten Bürgern und Bürgerinnen in der Region.