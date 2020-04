Mobilitätsreport: Geschäftsöffnung brachte Anstieg an Frequenz

Google hat nun auch für vergangene Woche einen Mobilitätsreport veröffentlicht. Damit liegen Daten vor, wie sich die Öffnung der ersten Geschäfte auf das Mobilitätsverhalten der Österreicher ausgewirkt hat. Der Technologiekonzern greift für die Analyse auf anonymisierte Standortdaten der App Google Maps zurück.

Das Ergebnis: Die Frequenz an zahlreichen Orten ist gestiegen, allerdings nicht sehr stark, und sie liegt noch deutlich unter den Vergleichswerten zu Jahresbeginn. Am deutlichsten ist die Veränderung in der Kategorie „Handel und Freizeit“. In den ersten Wochen der Ausgangsbeschränkungen lag die Frequenz etwa 80 Prozent unter dem Normalwert, vergangene Woche waren es immer noch etwa 60 Prozent weniger. Unter diese Kategorie fallen viele Baumärkte und kleinere Geschäfte, die vergangene Woche wieder öffnen durften.