Bewegungsprofile: So stark haben wir uns durch das Coronavirus eingeschränkt

Google warnt in seinem Mobilitätsreport vor falschen Schlüssen aus den Daten. Ein Vergleich von Ländern und Regionen sei nur bedingt möglich, schreibt der Technologiekonzern. Die Genauigkeit und die Kategorien würden sich teilweise unterscheiden. Ein paar interessante Details lassen sich aus dem Länderreport aber doch herauslesen. So liegt etwa Wien ziemlich genau im Bundesschnitt.

Nur im Einzelhandel und in den Parks war etwas mehr los als im Rest des Landes. Bei den Parks gibt es aber drei Bundesländer mit gröberen Ausreißern. In Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland war die Frequenz in den Parks sogar höher als im Vergleichszeitraum. Da der Vergleichszeitraum überwiegend im Jänner liegt, würde man in normalen Zeiten eine Zunahme im Frühling allerdings auch erwarten.

Das Burgenland ist übrigens das einzige Bundesland, in dem es nicht für alle Kategorien und jeden Tag genügend Daten für eine Auswertung gibt. Interessant sind die Daten aus dem einzigen Bundesland, das vollständig unter Quarantäne stand, Tirol. Dort liegen die Werte allesamt unter jenen von ganz Österreich. Das heißt, dort war, wie es auch zu erwarten wäre, die Frequenz niedriger als im Rest des Landes.