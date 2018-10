Fußballrowdys: Es haften alle für einen und einer für alle

Es waren weniger die spielerischen Qualitäten, die bei diesem Fußballmatch in Erinnerung blieben. Es waren vielmehr die Ausschreitungen danach. Nach dem Schlusspfiff der Partie SV Ried gegen Sturm Graz (0:0) am 30. Juli 2016 sahen einige Ried-Fans rot. Fünf bis zehn Rowdys stürmten am Parkplatz auf die gegnerischen Fans zu. Zwei Personen wurden verletzt. Darunter ein Polizist. Wer der Übeltäter war, konnte nicht mehr festgestellt werden. Doch ein Mitläufer wurde identifiziert. Er muss nun zahlen, stellte der OGH fest; mitgehangen, mitgefangen.

„Mein Mandant war dem Sicherheitsdienst zugeteilt“, schildert Rechtsanwalt Stefan Glaser. Der Polizist stellte sich der heranlaufenden Fanhorde entgegen, umklammerte einen Angreifer – der sich mit Schlägen auf die Hand wehrte und schließlich floh. „An den Fingern wurden Sehnen und Kapseln verletzt. Er wird an Dauerfolgen leiden“, sagt der Anwalt. Der Polizist machte danach unter anderem 9000 Euro Schmerzensgeld geltend.