Mit Tod bedroht: Mieter ging mit Messer auf Vater und Sohn los

Ein 37-Jähriger und sein Sohn (16) sind am Freitag in ihrem Haus in Villach von einem Mieter mit einem Küchenmesser bedroht worden. Der Hausbesitzer und der Jugendliche führten Malerarbeiten durch, als der 27-Jährige dazukam und die beiden - zunächst nur verbal - mit dem Tod bedrohte. Dann holte er ein Küchenmesser und ging auf die beiden los. Bei einer Rauferei wurde niemand verletzt, der Angreifer konnte kurze Zeit später laut Polizei in der Nähe festgenommen werden.